Afera w sprawie kamienicy na Mokotowie. Miasto zaprzecza, że dokonało reprywatyzacji. "Zdecydował sąd"

Kamienica na Mokotowie zreprywatyzowana. Dlaczego?

Warszawa, jak twierdzi, pisemnie odmówiła beneficjentom decyzji zwrotowej zawarcia aktu notarialnego, na mocy którego miałoby być ustanowione użytkowanie wieczyste. Beneficjenci decyzji wystąpili z powództwem do Sądu Okręgowego w Warszawie o „zastępcze oświadczenie woli”. Wyrokiem z 24 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo. Jak słyszymy to oznacza, że stanowisko Warszawy zostało pominięte i zastąpione orzeczeniem sądu. Na podstawie wyroku sądu wystąpiono o wpisanie własności do księgi wieczystej, a także o wszczęcie egzekucji komorniczej. Czynności komornicze (dotyczące udziałów w nieruchomości) miały charakter jednostronny, odbyły się bez udziału miasta.

Miasto przeciwne zwrotowi, cały czas działa w tej sprawie

Warszawa zaskarżyła czynności komornicze do sądu. Oferowaliśmy i oferujemy mieszkania zastępcze lokatorom. Dzielnica Mokotów jest z nimi w stałym kontakcie. Stołeczny samorząd występował do Prokuratury o złożenie skargi nadzwyczajnej od wyroku. - Zwracaliśmy się też do Komisji weryfikacyjnej o zajęcie się sprawą. Niestety nasze wnioski pozostały bez reakcji. Podjęliśmy wszystkie czynności, jakie pozostawały w naszej gestii, by wyeliminować wyrok z obrotu prawnego - stwierdza Leduchowski