Bary mleczne i stołówki dla studentów. Lista tanich lokali w Warszawie. Mniej niż 30 zł za dwudaniowy obiad Michał Mieszko Skorupka

Popularny bar mleczny, słynący z takich dań jak: gołąbki, pierogi, fasolka po bretońsku, udko z kurczaka czy krokiety. Lokal nie zaktualizował na swojej stronie internetowej cen dań głównych. W sieci można natomiast znaleźć informacje odnośnie kwot, jakie trzeba zapłacić za poniższe zupy: * Domowy barszcz czerwony podawany wraz z fasolą jaś - 3,50 złotych * Żur z płuckami - 4,50 złotych * Zupa pomidorowa - 3,50 złotych * Rosół z makaronem - 3,50 złotych Na stołówkę najbliżej będą mieli studenci Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Adres: ul. Grójecka 79

Bary mleczne i stołówki cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców Warszawy. Nic dziwnego - można zjeść w nich szybko, tanio i co najważniejsze - domowo. Miejsca te w szczególności odwiedzają studenci - to bowiem idealne rozwiązanie, by zjeść ciepły posiłek pomiędzy zajęciami i nie zapłacić za niego fortuny. Poniżej przedstawiamy 20 stołecznych lokali, w których za dwudaniowy obiad nie wydamy więcej niż 30 złotych.