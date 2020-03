Biznes kwitnie mimo kryzysu? Biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego sprzedany za 450 milionów

Generation Park Z, najmniejszy z trzech biurowców stawianych przez Skanskę przy Rondzie Daszyńskiego (19 tys. mkw., 13 pięter), został sprzedany za 98 milionów euro (ok. 450 mln złotych). Od szwedzkiego dewelopera kupił go niemiecki fundusz inwestycyjny Deka Immobilien.

– Nowa dzielnica biznesowa w Warszawie, zlokalizowana wokół Ronda Daszyńskiego, rozwija się na naszych oczach. Generation Park jest jednym z najważniejszych projektów biurowych, które tworzą to nowe centrum biznesowe. Sukces komercyjny budynku Generation Park Z potwierdza, że nasze podejście do tworzenia miejsc do pracy odpowiada na potrzeby najemców i inwestorów – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

W zeszłym roku "sąsiad" Generation Park - Warsaw Spire został sprzedany za 386 mln euro, co jest do dziś niepobitym rekordem na warszawskim rynku nieruchomości. Latem 2019 sprzedano jedynie wieżę, a pozostałe dwa budynki kompleksu zmieniły właściciela już wcześniej. Rekordowych stawek spodziewać można się przy sprzedaży The Warsaw Hub czy Skylinera, innych wieżowców budowanych właśnie wokół Ronda Daszyńskiego.