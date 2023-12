Bombkarnia Warszawska. Miłość do polskich tradycji przeniesiona na szklane ozdoby. Magiczne miejsce na mapie Warszawy

Działamy w centrum Warszawy od siedemnastu lat. Kiedy otwieraliśmy to miejsce pomyślałam sobie, że na polskich bombkach nie ma polskich motywów. Postanowiłam to zmienić. Zainspirowała mnie polska sztuka ludowa i jej bogactwo, przede wszystkim ludowe tkaniny i papierowe wycinanek, a także dawne ubiory regionalne. Jesteśmy pierwszym tego typu miejscem w stolicy i z tego co się orientuję, to chyba nawet w całym kraju - mówi w rozmowie z naszym portalem Małgorzata Ciszewska.