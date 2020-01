Bon Iver w Polsce 2020! Koncert w listopadzie na warszawskim Torwarze [BILETY, DATA, INFORMATOR]

BON IVER to jedne z najbardziej charakterystycznych artystów światowej alternatywy. Projekt pod przewodnictwem Justina Vernona ma na swoim koncie już dwie nagrody Grammy, a w tym roku nominowany jest w trzech kategoriach (Album roku, Najlepsza okładka płyty oraz Nagranie roku). Na ostatnią płytę przyszło fanom trochę poczekać. Po kilkuletniej prezerwie Bon Iver powrócił w 2019 roku ze świetnie przyjętym "I, I" . To było jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych ubiegłego roku.

HALA TORWAR

Hala COS Torwar (Centralny Ośrodek Sportu Torwar, Hala Widowiskowo-Sportowa) mieści się przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie. Obiekt, wpisany już na stałe w rozrywkową mapę stolicy, został oddany do użytku w 1953 roku. Dzięki dogodnej lokalizacji w centrum miasta Torwar to jedno z najlepszych miejsc do organizacji wielu imprez muzycznych. Występowali tutaj najwięksi polscy i światowi artyści, m.in. Jean Michel Jarre, Lenny Kravitz, The Prodigy, Hurts czy Placebo.

TORWAR – jak dojechać?

Do hali Torwar można dojechać autobusem. Najbliższe przystanki to: