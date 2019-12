Browary Warszawskie przebiją Halę Koszyki? W środku food hall, ukraiński browar i czteropiętrowa knajpa Roberta Lewandowskiego

Do Browarów Warszawskich wraca życie. Już niedługo inwestycja przy ul. Grzybowskiej zacznie konkurować z takimi miejscami jak Hala Koszyki czy Elektrownia Powiśle. Echo Investment zabudował teren dawnych browarów, wypełniając go m.in. mieszkaniami, biurami, ale także restauracjami. W sumie będzie ich prawie 30, a do tego aż osiem barów.

- Mieliśmy okazję zbadać upodobania warszawiaków dzięki restauracji Baczewskich, którą już od roku prowadzimy w Warszawie i gdzie sprzedajemy już nasze piwo. Co ciekawe, rynek piwa kraftowego konkuruje dziś z winem. Zauważyliśmy, że miłośnicy piwa znacznie aktywniej zamawiają też wino. Oczywiście, spodziewamy się walki o konsumenta i miejsce na rynku, ale to, że będziemy pilnowali receptur i jakości surowców, a to powinno zapewnić nam właściwe miejsce na rynku - mówi Mark Zarkhin, właściciel Kumpel Group, do której należeć mają wspomniane browar, restauracja oraz pizzeria.

Wspomniane restauracje Zarkhina znajdą się w piwnicach XIX-wiecznego browaru, które są pieczołowicie odnawiane pod okiem konserwatora zabytków. Deweloper inspirował się londyńskim King's Cross, gdzie w miejscu dawnej elektrowni i składnicy węgla powstały lokale gastronomiczne.

- Kumpel Atelier będzie godnym następcą swoich przedwojennych poprzedników. Nie mogę się już doczekać, kiedy stara leżakownia i dawne piwnice wypełnią się zapachem tradycyjnie warzonego piwa i pysznych przekąsek - mówi Karolina Prędota-Krystek z Echo Investment.