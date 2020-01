Budują S7 z Warszawy nad morze. Likwidują "wąskie gardło" na północy Mazowsza. Tunel pod Bemowem w zawieszeniu

Drogowcy zabierają się za najgorszy fragment drogi z Warszawy nad morze. W tej chwili szybka ekspresówka S7 zaczyna się na granicy Mazowsza i biegnie aż do Gdańska. Wcześniej, jadąc ze stolicy, jest zdecydowanie gorzej. Kierowcy od Płońska do Mławy podążają wyboistą drogą, mając po pasie ruchu w każdą stronę. Za półtora roku ma się to zmienić.

Co dalej? W połowie listopada 2019 drogowcy otworzyli oferty na trzy kolejne odcinki S7 od końca obwodnicy Płońska do Czosnowa (35 km). Ta droga będzie miała po trzy pasy ruchu w każdą stronę. „Rozbudowane zostaną istniejące węzły drogowe, most na Wiśle w Zakroczymiu zyska również chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego” – pisze GDDKiA. Na tym odcinku prace powinny zakończyć się do 2024 roku. Co ważne, w czasie budowy utrzymany ma zostać ruch w pełnym wymiarze, czyli – do Płońska – po dwa pasy w każdą stronę.

”Wlotówka” pod Bemowem za 10 lat?

Na koniec pozostanie zbudowanie „wlotu” do Warszawy. GDDKiA we wrześniu drugi raz rozstrzygnęła przetarg na dokumentację drogi z tunelami pod Bemowem i wiaduktami. Niecałe 13 km S7 ma pochłonąć aż dwa miliardy złotych.