Burmistrz warszawskiego Wawra apeluje do mieszkańców. Norbert Szczepański ostrzega przed fałszywymi mailami z Urzędu Skarbowego

Burmistrz Dzielnicy Wawer opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostrzega mieszkańców przed oszustami wysyłającymi fałszywe maile dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku za 2022 rok. Norbert Szczepański wyjaśnił, że ani Ministerstwo Finansów ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

Do mazowieckich urzędów skarbowych docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy, ale po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych - wyjaśnił burmistrz.