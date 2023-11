Chodnik przy biurowcu Wola Center zablokowany dla mieszkańców. "Aby biedapiesi nie przeszkadzali wyjeżdżającym samochodom"

O problemie chodnika przy biurowcu Wola Center poinformowało stowarzyszenie Wola Mieszkańców oraz Warszawski Alarm Smogowy. Chodnik, który znajduje się na tyłach budynku i jest przerwany przez wjazd na podziemny parking biurowca, został zablokowany przez słupki i łańcuchy. Przeszkoda uniemożliwia przejście pieszym, którzy zmuszeni są do przeciskania się wąskim przesmykiem przy ścianie budynku albo do schodzenia na ulicę i pokonywanie tego odcinka drogą, którą jeżdżą samochody.

Odwiedziliśmy to miejsce. Na własne oczy widzieliśmy matkę z dzieckiem w wózku, która została zmuszona do przejścia tego odcinka jezdnią, po której jechały samochody. (...) Co więcej, w niedalekiej odległości (około 50m) od słupków jest przedszkole i żłobek „Fair Play”, więc w okolicy nie brakuje rodziców z wózkami, a także dzieci na hulajnogach i rowerach, którzy mają prawo do bezpiecznego i wygodnego korzystania z chodnika na całej jego długości - napisali członkowie stowarzyszenia Wola Mieszkańców w mediach społecznościowych.