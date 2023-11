Co działo się w Warszawie 10 listopada 1918 roku? Ostatnia śmierć z rąk okupanta

10 listopada do Warszawy wraca Józef Piłsudski. Przyjeżdża na Dworzec Wiedeński o godz. 7.30 rano, wcześniej niż się go spodziewano. W związku z tym na stacji nie było zbyt wielu komitetów powitalnych. Tego samego dnia odbywały się manifestacje następujących organizacji:

Związek Pracy

Stronnictwo Niezawisłości Narodowej

Związek „Wiedza robotnicza”.

Były to organizacje ochoczo popierające przyszłego Marszałka. Ksiądz Czesław Oraczewski, przemawiający na wiecu robotników ze Związku Pracy, gdy dowiedział się, że Piłsudski prawdopodobnie jest już w Warszawie powiedział tak: (Cytaty za „Kurierem Warszawskim”).

- Jeżeli komendant Piłsudski przyjechał, to zacznie się zorganizowana jednolita praca, sejm trzeba zwołać; jeżeli on przyjechał, to on to zrobi, musi powstać jego dyktatura. Idźcie do niego. Trzeba powołać rząd - głosił kaznodzieja. Tłum odpowiadał: „Niech żyje Piłsudski”.