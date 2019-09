Co szósta osoba nie kasuje biletu. Najwięcej gapowiczów jest na Mazowszu

Co szósta osoba jeździ na "gapę"

Z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że co szóstej osobie zdarza się jeździć „na gapę”. Okazuje się, że na liście świadomie niekasujących biletu znajduje się obecnie ponad 101 tys. „gapowiczów”, najwięcej z Mazowsza (27,7 tys). Łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu przekracza 128 mln zł. Najwięcej dłużników gapowiczów ma od 35 do 44 lat. Cztery na pięć osób obecnych w rejestrze to mężczyźni.

Kontroli więcej, gapowiczów mniej

Jak kilka dni temu poinformował warszawski ZTM, liczba osób, które jeździły bez ważnego biletu między styczniem a czerwcem tego roku zmalała w porównaniu do poprzedniego, chociaż przeprowadzonych było więcej kontroli. - Liczba gapowiczów spada. Na koniec czerwca 2019 r. było to jedynie 2,50 proc. podróżnych, a jeszcze na początku 2018 r. – 3,44 procenta - informują urzędnicy. Kontrolerzy nałożyli w I półroczu na podróżnych jadących bez ważnego biletu 111 465 opłat dodatkowych o wartości 24 764 754,67 złotych, z czego 48 218 płatności zostało uiszczonych na miejscu, a 63 247 zakończyło się wystawieniem wezwania do zapłaty.