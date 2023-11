Co z parkiem linearnym nad tunelem obwodnicy? Anulowanie, zamieszanie i ponowna decyzja Zarządu Zieleni

Co z wykonawcą parku linearnego nad tunelem POW?

Jednak już 30 października pojawiła się ponowna informacja ze strony Zarządu Zieleni. Znów o wyborze wykonawcy. Ponownie wybrano firmę Palmett - tak jak w pierwszym postępowaniu. To zresztą oni zaprojektowali też wspomniany park. Jak potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni, Karolina Kwiecień-Łukaszewska, drugie pismo jest wiążące jeśli chodzi o wybór wykonawcy. - Nasze odwołanie dotyczyło poprzedniej decyzji Zamawiającego. Zamawiający uwzględnił wówczas nasze zarzuty z odwołania i poprosił firmę Palmett o wyjaśnienia, czy to, że firma jest autorem dokumentacji projektowej na budowę parku nad tunelem POW nie miało wpływu na zakłócenie konkurencji - poinformowała nas z kolei Marta Czerwińska z firmy PORR S.A.

Odwołań już nie będzie

Termin ewentualnego odwołania od ponownej decyzji Zamawiającego upłynął w poniedziałek 6 listopada. Wygląda na to, że nic nie stanie na przeszkodzie podpisania umowy z firmą Palmett. Teraz pojawia się jednak pytanie, jaki wpływ na termin budowy parku ma kilkukrotnie przekładanie terminu otwarcia ofert oraz perturbacje w wyborem wykonawcy. - Na ten moment trudno to określić. O terminach będziemy mówić już po podpisaniu umowy, co mamy nadzieję nastąpi wkrótce - usłyszeliśmy od rzeczniczki ZZW. Przypomnijmy, że pierwszą koncepcję parku nad tunelem obwodnicy na Ursynowie stworzono w 2016 roku. Czas jego powstania przekładano w związku z terminem realizacji POW. Jeszcze w zeszłym roku mówiono o 2024 roku, obecnie wskazywany jest rok 2025. Cała inwestycja obejmuje teren wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej.