Co z Wschodnią Obwodnicą Warszawy? Co najmniej rok opóźnienia. Właśnie wyrzucono wykonawcę projektu ekspresówki

Kolejne problemy z Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Po zamieszaniu, które trwa do dziś, z proponowaną trasą drogi - trasa ma iść na nasypie przez środek dzielnicy Wesoła, zamiast w tunelu - okazało się, że drogowcy mają jeszcze inne problemy. Właśnie rozwiązano umowę z firmą odpowiedzialną za koncepcję programową najważniejszego, środkowego odcinka drogi (węzeł Ząbki - węzeł Zakręt), wzdłuż dzielnic Warszawy.

Wschodnia Obwodnica Warszawy to północy kraniec drogi ekspresowej S17 biegnącej z Ząbek do granicy z Ukrainą. W czerwcu zeszłego roku GDDKiA podpisała z firmą Complex Projekt umowę na stworzenie koncepcji ponad 10 kilometrów drogi, wytyczenie trasy i uzyskanie niezbędnych pozwoleń - w tym środowiskowych. Firma miała na to rok. Teraz słyszymy, że wykonawca nie wyrobił się w terminie.