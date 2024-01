Coraz więcej nietoperzy w warszawskich parkach. Liczba tych ssaków w stolicy zaskoczyła nawet specjalistów

To pierwsze tak kompleksowe badanie nietoperzy w stolicy . Wstępne wyniki napawają optymizmem - liczba tych ssaków w warszawskich parkach w ostatnich latach znacznie się zwiększyła.

Jakie gatunki nietoperzy występują w Warszawie?

Nietoperze odławiano w sieci chiropterologiczne, nasłuchiwano za pomocą detektorów, obserwowano za pomocą kamer termowizyjnych i endoskopowych, stwierdzano ich obecność podczas czyszczenia budek i kontroli zimowisk. Wśród odłowionych nietoperzy najliczniej występuje borowiec wielki. To gatunek uważany za wędrowny. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmienił on swoje zachowania i zamiast migrować coraz częściej zimuje w budkach i dziuplach drzew.