"Cud nad Wisłą" 2019. Lekkoatletyczne zawody i plejada gwiazd na Pradze

zobacz galerię (3 zdjęcia) Na zdjęciu Małgorzata Holub, Justyna Święty, Aleksandra Gaworska i Iga Baumgart podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Aleksandrę będzie można spotkać na Pradze ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS / ARCHIWUM zobacz galerię (3 zdjęcia)

Cud nad Wisłą to lekkoatletyczne zawody z polskimi medalistami na Warszawskiej Pradze-Południe. Wyjątkowe sportowe wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 17:00 na warszawskim stadionie przy ul. Podskarbińskiej 14. Będzie to doskonała okazja do oglądania wyczynów najlepszych zawodników z Polski, a także - do spotkania z polskimi medalistami mistrzostw świata w dyscyplinach lekkiej atletyki.