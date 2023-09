Darmowa pomoc psychologiczna we wrześniu w Warszawie. Rusza kampania "Stop Samobójstwom! Życie ma sens"

- Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób wokół nas może mierzyć się z myślami samobójczymi. A przecież to może być nasz przyjaciel, krewny, znajomy czy sąsiad. Dlatego gdy kiedykolwiek zauważymy coś niepokojącego, zapytajmy jak się czują i okażmy im empatię oraz w miarę możliwości nasze wsparcie – mówi Anna Węgrzyn, prezes Fundacji „Terapia to NIE WSTYD”. – Gdy widzimy, że nasze wsparcie to może być za mało, nie bójmy się rekomendować skorzystania z pomocy specjalisty – dodaje.