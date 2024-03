Zbudują centrum dla seniorów na Bielanach. Z salą widowiskową, kawiarnią i pokojem wyciszeń

Przy ul. Conrada, niedaleko pętli Chomiczówka, powstać ma Bielańskie Centrum Integracji Senioralnej. To miejsce przeznaczone będzie dla mieszkańców po 65 roku życia. Ma być to nie tylko miejsce pomocowe (zapewniające wsparcie w codziennym funkcjonowaniu), ale także przestrzeń do spotkań, wspólnej rozrywki czy zajęć sportowych.

Jak przyznają władze dzielnicy, w tej chwili Bielany zamieszkuje ponad 40 tys. seniorów. W kolejnych latach ta liczba będzie się zwiększać. - _Zależy nam, aby osoby starsze jak najdłużej funkcjonowały w swoim środowisku, na osiedlu wśród rodziny i sąsiadów bez konieczności umieszczania w Domach Opieki Społecznej. Tak staramy się tworzyć sieć dziennego wsparcia naszych seniorów, aby umieszczanie ich w całodobowych ośrodkach było ostatecznością _– tłumaczy Agnieszka Filipowicz, dyrektor bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.