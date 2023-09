Delikatesy Boscaro. Gorąca Italia na wyciągnięcie ręki. Odwiedziliśmy największy sklep z włoskimi przysmakami w Polsce

Prawdziwą furorę robią tu jednak kanapki panini. Ich koszt wynosi od 13 do 17 złotych.

Tomasz Jastrzębski zdradza nam, że sklep ma bardzo dużo stałych klientów. Wielu z nich odwiedza ich codziennie, by upolować m.in. kilka plasterków prawdziwej, włoskiej wędliny.

Wiemy, że wędlina krojona na świeżo jest najlepsza. Nawet produkt najwyższej jakości leżakujący pokrojony w lodówce, to nie będzie to samo. Najlepiej smakuje to, co od razu pokrojone. I po to właśnie przychodzą tutaj nasi stali klienci - mówi menadżer Delikatesów Boscaro.