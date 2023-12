L’Osteria, czyli wyborne wariacje na temat Włoch. Pizza, makarony i niepowtarzalna atmosfera. Odwiedziliśmy nową restaurację w Warszawie

L'Osteria - włoskie smaki w sercu warszawskiej Pragi

L'Osteria to nowa restauracja na gastronomicznej mapie stolicy. Lokal został otwarty pod koniec września bieżącego roku w jednym z najbardziej modnych i obleganych miejsc w Warszawie - Centrum Praskim Koneser. Po ponad dwóch miesiącach działalności widać, że pomysł przeniesienia pierwiastka Italiii do serca północnej Pragi okazał się strzałem w kulinarną dziesiątkę. Miejsce to jest chętnie odwiedzane zarówno przez naszych rodaków, jak i zagranicznych turystów. Jednych i drugich łączy jedno - miłość do włoskiej kuchni.

W L'Osterii zamówimy wszystko to, z czego przepisy kuchmistrzów z Półwyspu Apenińskiego zdobyły uznanie na całym świecie. Mowa oczywiście o wyśmienitych pizzach i makaronach. Dodatkowo, goście mogą tu liczyć na lekkie i wyborne przystawki oraz obłędne desery. Całość dopełniają napoje, z prawdziwą włoską kawą, winami i autorską herbatą mrożoną na czele.