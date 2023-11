Mille Luci. Kulinarne sekrety regionu Veneto przeniesione do Warszawy. Oto rodzinna restauracja stworzona z miłości do włoskiej kuchni

Właściciele restauracji przyznają, że nazwa ich lokalu to sentymentalna podróż w czasie do lat młodości.

Kiedy byliśmy młodymi ludźmi i z mężem mieszkaliśmy na zmianę sezon we Włoszech, sezon w Polsce, to często chodziliśmy do takiej restauracji w miejscowości Lido di Jesolo, niedaleko Wenecji. Nazywała się Mille Luci. Tak bardzo smakowało nam tam jedzenie i tak ogromny mieliśmy sentyment do tego miejsca, że kiedy postanowiliśmy otworzyć restaurację, musieliśmy ją nazwać tak samo - mówi nam Violetta Lebelt-Zanotto.