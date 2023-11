Deptak na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu cieszył się ogromną popularnością. Czy nie mógłby funkcjonować cały rok?

W tym roku już od 16 kwietnia Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Miodowej) było weekendami udostępniane w całości dla pieszych i rowerzystów. Od 4 czerwca wyznaczono podobną strefę na ulicy Nowy Świat (na odcinku od Ronda de Graulle'a do ulicy Oboźnej). Nie licząc skrzyżowania Nowego Światu ze Świętokrzyską pieszy i rowerzyści mogli bez przeszkód poruszać się całą szerokością jezdni i chodnika.

To rozwiązanie cieszyło się dużą popularnością i pojawiły się pytania czy jest możliwość wprowadzenia go na wszystkie weekendy roku lub na stałe? Póki co wątpliwości nie pozostawia rzecznik ZDM Jakub Dybalski: - Nie ma na dzisiaj takich planów. Oczywiście to nie jest wyłącznie nasza decyzja. Kluczowe jest tutaj zdanie miejskiego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, ale też chociażby ZTM, które musi zorganizować objazdy dla autobusów - tłumaczy.