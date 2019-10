Dom pod Syreną. To stąd na ulice Warszawy wyjechały pierwsze tramwaje konne [ZDJĘCIA]

Miejsce z duszą i z historią

Na Pradze Północ miejsc z wielką historią w tle nie brakuje. Jednym z nich jest na pewno Dom pod Syreną, czyli dawna zajezdnia tramwajowa. Nie wszyscy wiedzą, ale to właśnie stąd 11 grudnia 1866 roku na ulice Warszawy wyjechały pierwsze tramwaje konne. Żebyśmy nigdy o tym nie zapomnieli, na budynku zawieszono pamiątkową tablicę.

Murowany gmach, który wyróżniają dwie bramy oraz herb Warszawy nad jedną z nich, zachował się do dzisiaj. Znajdziecie go przy ul. Inżynierskiej pod numerem 6. Wzniesiono go w latach 1921-22 według projektu Juliusza Dzierżanowskiego. Remiza tramwaju konnego powstała tu już w latach 60-tych XIX wieku. Obsługiwała wówczas linię kursującą na trasie: Dworzec Petersburski przez most Kierbedzia aż do Dworca Warszawsko-Wiedeńskiego. W 1908 roku przystosowano ją do obsługi tramwaju elektrycznego.