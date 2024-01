Druga linia średnicowa w Warszawie. Kolejarze zbudują „drugie metro”. Znamy szczegóły inwestycji

Plany kolejarzy zapowiadają się spektakularnie. Rok temu uchylili rąbka tajemnicy związanej z planami budowy drugiej linii średnicowej pod centrum Warszawy. Wtedy usłyszeliśmy, że taka inwestycja znalazła się w studium planistycznym Warszawskiego Węzła Kolejowego. To dokument określający plany inwestycyjne PKP PLK na kolejne dekady. Teraz dowiedzieliśmy się więcej.

Kolejarze mają ambitne plany rozwoju połączeń w stolicy. W przyszłości chcą, aby w Warszawie powstała druga linia średnicowa. To jeden z aspektów, który pojawia się przy okazji studium planistycznego…

Okazuje się, że temat drugiej „średnicy” jest szeroko dyskutowany. Mimo, że prace nad studium wciąż trwają, kolejarze mają już pewien plan na podziemną linię biegnącą tunelem pod centrum miasta. Jak słyszymy, mówią o niej „drugie metro”. To dlatego, że będzie ona przebiegała niemal w całości pod ziemią. Tunel może mieć nawet 8 kilometrów.

Konkretny przebieg linii to na razie spekulacje. Jak słyszymy, trzeba będzie ją „wpiąć” w obecny układ kolejowy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trasa przebiegać będzie z Warszawy Wileńskiej do Warszawy Głównej. Po drodze powstałyby następujące przystanki:

Stare Miasto

Ratusz Arsenał – poniżej pierwszej linii metra

Rondo ONZ.

Szczegóły pokazujemy na mapie.

Dodajmy, że jest to orientacyjna koncepcja. Dokładną poznamy w 2025 roku, gdy gotowe będzie nowe studium. Następnie w latach 2025-26 ogłoszony ma zostać przetarg na pełną dokumentację projektową, która powinna być gotowa na przełomie 2027-28. Wtedy kolejarze chcieliby rozpocząć budowę, o ile pozyskają na nią środki.

Wiceminister Andrzej Bittel, odpowiedzialny za kolej, chłodzi jednak nastroje. - Na razie trudno określić, czy to będzie linia na Główną czy do Zachodniej. Obecnie rozpatrywane są różne warianty. Z całą pewnością ma być to zdublowanie obecnej „średnicy”. Chcemy ją wpiąć w układ. Tak naprawdę zbudujemy „drugie metro” – przyznaje.

Druga średnica prawdopodobnie zacznie się od tunelu pod Wisłą. Następnie trzeba będzie zejść poniżej skarpy warszawskiej, a także niżej niż znajdują się tunele M1 i M2, co oznacza kopanie ponad 20 metrów poniżej ziemi. Tego typu inwestycja będzie z pewnością spektakularna, ale również niezwykle kosztowna.