Dwa tygodnie i ponad dziewięć tysięcy mandatów. Samochody do e-kontroli spisują się na medal

Co więcej, urzędnicy zauważyli także, iż wraz z wejściem e-kontroli kierowcy częściej płacą za parking. Jest to wzrost na poziomie około 12 procent.

Od 7 stycznia Zarząd Dróg Miejskich testuje nowe rozwiązanie. Na stołeczne ulice wyjechały dwa samochody zajmujące się tzw. e-kontrolą. Auta weryfikują czy samochody pozostawione w strefie płatnego parkowania dokonały płatności za postój. Szybko okazało się, że takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne. Jak informuje nas Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM-u, po dwóch tygodniach (14 dni roboczych, od 7 do 24 stycznia 2020 roku) działania nowego systemu wystawiono 9006 mandatów . Oznacza to, że na jeden dzień przypada prawie 650 mandatów.

Jak to działa?

Pojazdy poruszają się po wyznaczonej strefie, a umieszczone na nich kamery odczytają tablice rejestracyjne zaparkowanych aut. System porównuje miejsca, w których są wykonane zdjęcia z bazą płatnych miejsc postojowych, a następnie weryfikuje, czy kierowca danego pojazdu zapłacił za parkowanie. Jeżeli nie, otrzyma wezwanie do wniesienia dodatkowej opłaty.

- Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu - informuje rzeczniczka ZDM-u.

Jak to wygląda w praktyce? Przez dwa tygodnie e-kontrola zweryfikowała co najmniej dwa razy w tej samej lokalizacji 75 063 samochodów. Tę liczbą należy pomnożyć razy dwa. Wtedy mamy obraz przeprowadzanych kontroli przez system, czyli 150 126 skontrolowany podwójnie tablic rejestracyjnych. Co to oznacza? Ponad 53 tysiące tablic rejestracyjnych było widzianych przez system e-kontroli tylko jeden raz, ponieważ samochody mogły np. odjechać.