Ferie zimowe 2024. To idealny moment, aby wybrać się na wyczekiwany odpoczynek z całą rodziną. Spółka PKP Intercity jak co roku przygotowała specjalną ofertę, w której znajdziemy dogodną liczbę połączeń w różne rejony Polski. Gdzie pojedziemy na ferie z Warszawy?

Ferie zimowe w Warszawie, 2024

15 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych. Jako pierwsi z zimowej przerwy od edukacji skorzystają uczniowie z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Zaskakującą ofertę połączeń na ten czas przygotowała spółka PKP Intercity.

Ferie zimowe 2024 w Tatrach i Karkonoszach

Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mieli do wyboru wiele atrakcyjnych połączeń. „Jak co roku, największym zainteresowaniem turystów cieszą się polskie Tatry. Z Warszawy do Zakopanego pojedziemy ekonomicznymi pociągami TLK Małopolska albo TLK Karpaty, a także wyruszającym wczesnym rankiem składem IC Karłowicz. Najszybciej z Warszawy do zimowej stolicy Polski dostaniemy się pociągiem EIC Tatry. Po drodze skład zatrzyma się w Krakowie i Nowym Targu” – podał zespół prasowy PKP Intercity. Na osoby wybierające się w Beskid Śląski, a dokładnie do Wisły, także czeka niespodzianka! Ze stolicy będą kursować pociągi IC Daszyński oraz IC Kormoran. Natomiast do Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby, skąd blisko na narciarskie stoki, podróżnych codziennie zabiorą składy TLK Orzeszkowa i TLK Karkonosze, a w weekendy pociąg IC Śnieżka. Każdy z nich po drodze zatrzyma się między innymi w Opolu oraz Wrocławiu. Mieszkańcy tych dwóch miast do Jeleniej Góry dojadą także składem IC Matejko.

Ferie zimowe 2024 nad morzem

Dla wszystkich tych, którzy nie są fanami zimowych sportów czy górskich wycieczek przewoźnik przygotował specjalną ofertę.

„Co zrobić jeśli nie czujemy się dobrze z nartami na naszych nogach, wędrówki po szlakach nie są dla nas, a zatłoczone górskie miejscowości wolimy omijać szerokim łukiem? Jeśli poszukujesz wyciszenia i chcesz odpocząć od tłumów, dobrą alternatywą dla gór okaże się polskie morze” – zachęca PKP Intercity.

Planując podróż z Warszawy na północ, możemy wybierać pomiędzy szybkimi połączeniami EIP, które do Gdańska docierają w około 2,5 godziny. Na tej trasie dostępne są również ekonomiczne pociągi, m.in. IC Sobieski i TLK Lubomirski. Z Warszawy łatwo możemy dojechać także do Kołobrzegu. Kursują składy IC Zamoyski, który po drodze zatrzyma się między innymi w Toruniu czy Bydgoszczy lub pociąg Pendolino, z którego możemy wysiąść chwilę wcześniej w Koszalinie. Dodatkowo mieszkańcy stolicy mogą skorzystać z 16 par połączeń do Poznania, 17 do Katowic, 14 do Wrocławia i 20 par pociągów do Łodzi.

Ferie zimowe 2024 za granicą

Pasażerowie z Warszawy mogą skorzystać z 15 par połączeń międzynarodowych. Wygodnie dojadą m.in. do Berlina.

„Ze stolicy kursuje aż 6 par pociągów do tego miasta. Mieszkańcy stolicy mogą też wybrać się w podróż do Monachium pociągiem IC Chopin, który po drodze zatrzyma się, m. in. w Ostrawie, Wiedniu i Salzburgu” – informuje przewoźnik.

