Gang akcyzowy rozbity. Służby przejęły towary warte ponad 20 milionów. Tak wyglądało zatrzymanie pięciu mężczyzn

Skuteczna walka z przestępczością akcyzową

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji i z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przestępczością akcyzową. Członkowie gangu prowadzili nielegalną działalność głównie w województwie łódzkim i mazowieckim, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 20 mln zł .

Akcje służb w kilku lokalizacjach

Następne uderzenie przeprowadzono w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim, gdzie funkcjonariusze zlikwidowali profesjonalną paczkowalnię papierosów, przejmując maszyny i urządzenia służące do pakowania papierosów oraz setki tysięcy opakowań różnych marek papierosów. Tam też funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 27 tys. sztuk papierosów.

Pięciu mężczyzn z zarzutami

Do sprawy zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 38 do 57 lat. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz zarzuty związane z naruszeniem obowiązku podatkowego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, sąd wobec 4 osób zastosował środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.