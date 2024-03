Gwałt w centrum Warszawy. Po śmierci Lizy ulicami stolicy przejdzie marsz. "Lizaweta szła sama. Teraz musimy pójść wszyscy"

W środę, 6 marca ulicami Warszawy przejdzie marsz przeciwko przemocy. Wydarzenie jest upamiętnieniem zmarłej kilka dni temu Białorusinki – Lizy i protestem mieszkańców stolicy przeciwko temu, co się stało.

Marsz przeciw przemocy w Warszawie

"W środę 6 marca o 18:00 spotykamy się przy Żurawiej 47, aby upamiętnić Lizawietę i zaprotestować przeciwko przemocy. Nie chcemy się bać, kiedy idziemy same. Lizaweta szła sama. Teraz musimy pójść wszyscy. Potrzebny jest nasz słuszny gniew. Ubierzcie się na czarno, upamiętnijcie Lizawietę, jak czujecie, że będzie najbardziej godnie" – podaje w mediach społecznościowych Fundacja.

Zbiórka na pogrzeb Lizy - ofiary brutalnej napaści

Kiedy kobieta trafiła do szpitala, założona została zbiórka na jej leczenie: “Ratuj życie dziewczynie”. Ponad 10 tys. darczyńców o ogromnych sercach, kiedy tylko usłyszało o tragicznych wydarzeniach w Warszawie, wsparło zbiórkę. W błyskawicznym czasie udało się zebrać ponad pół miliona złotych, które miały być przeznaczone na leczenie, powrót do zdrowia i wsparcie psychologiczne dla Lizy. Niestety nie udało się, kobieta przegrała walkę o życie w piątek przed południem.

"Ponieważ te środki miały być przeznaczone na leczenie i rehabilitację Lizy, nie możemy ich teraz wykorzystać do innych celów. Dlatego Pomagam.pl już rozpoczęło zwrot wszystkich środków ze zbiórki "Ratuj życie dziewczynie" do darczyńców. Teraz ponownie proszę Was o pomoc. Teraz ważna jest kwestia pogrzebu, opłacenia miejsca na cmentarzu i związanych z tym kosztów" - pisze Daniel na stronie zbiórki.