Handlowali "znacznymi ilościami" amfetaminy i marihuany. "Zatrzymani podczas transakcji". Zobacz film z miejsca akcji

Zatrzymani podczas transakcji

Operacja, o jakiej poinformowała Komenda Stołeczna Policji jest efektem wspólnych działań służb radomskich, wrocławskiego CBŚ i stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową. W zatrzymaniu uczestniczyli także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego ze stolicy.

Policjanci ustalili tożsamość osób odpowiedzialnych za szeroko pojętą przestępczość narkotykową. Członkowie grupy zajmowali się m.in. produkcją amfetaminy i wprowadzaniem jej na warszawski rynek oraz handlem marihuaną.

Jeden z mężczyzn miał trudnić się wytwarzaniem amfetaminy i wprowadzaniem jej do obrotu. Odbiorca narkotyków rozliczał się z nim finansowo lub dostarczając marihuanę w celu pokrycia należności, a następnie przekazywał je zaufanym klientom - wyjaśniają mechanizm działania zatrzymanych.

Mężczyźni w wieku 45 i 49 lat zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Policjanci podejrzewając, że mężczyźni będą próbowali przekazać sobie narkotyki, postanowili zatrzymać ich w trakcje popełnienia przestępstwa. Według ustaleń do transakcji miało dojść w powiecie pruszkowskim, gdzie mieszkał jeden z nich. Mundurowi w kominiarkach weszli do budynku, gdzie według ustaleń już wcześniej dochodziło do wzajemnego przekazywania narkotyków przez podejrzanych. - Okazało się, że 45-latek wręczył 49-latkowi zawiniątko z roślinnym suszem - czytamy w relacji z miejsca zdarzenia.