III linia metra w Warszawie. Jest wstępna analiza przebiegu trasy i lokalizacje stacji

Stołeczny ratusz poinformował o zakończeniu wstępnego raportu do Studium Technicznego dla III linii metra ze Stadionu Narodowego na Gocław. - Budowa metra na Pradze-Południe umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną osiedli położonych na trasie przebiegu linii: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Kinowa, Grochów-Południe, Gocław - informuje miasto. I dodaje, że celem przeprowadzonej analizy było zbadanie trzech wariantów przebiegu I etapu budowy linii metra M3.

Kolejne kroki w stronę M3

Jak zapowiada ratusz do końca roku ma powstać pełne opracowanie dotyczące przebiegu linii metra, które zawierać będzie szczegółową analizę porównawczą wariantów. Wykonane Studium Techniczne III linii metra dla etapu I - Praga pozwoli na podjęcie kolejnych działań, zmierzających do budowy trzeciej linii metra w Warszawie (badania geologiczne, studium wykonalności, projekty koncepcyjne oraz budowlane). - Do końca grudnia 2020 r. warszawskie metro powinno być gotowe na rozpisanie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie III linii metra - powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.