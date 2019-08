Interior Design Forum, Warszawa 2019. Jedyne wydarzenie w Polsce poświęcone w całości tekstyliom dla wnętrz już we wrześniu w Warszawie

Interior Design Forum to jedyne targi w Polsce poświęcone w całości tekstyliom domowym i obiektowym. Wydarzenie zgromadzi najważniejszych producentów i importerów z branży. Udział w imprezie jest znakomitą okazją do nawiązania relacji biznesowych, zamówienia nowych kolekcji, zapoznania się z najnowszymi trendami na nadchodzący sezon, zakupów w atrakcyjnych cenach oraz zaczerpnięcia inspiracji.

Interior Design Forum 2019 -Global Innovation Awards

Podczas targów Interior Design Forum poznamy laureata polskiego etapu gia (Global Innovation Awards) - konkursu, który od lat wyłania najciekawsze koncepcje sklepów wnętrzarskich z całego świata. Konkurencja gia odbywa się w dwóch etapach – krajowym i globalnym. Aby wziąć w niej udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajdziecie go na TEJ STRONIE) i przesłać go wraz ze zdjęciami na adres: redakcja@promedia.biz.pl do dnia 31.07.2019 r.