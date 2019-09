Targi RE-Energy, Warszawa 2019. Wystawcy, wejściówki, kiedy i gdzie wydarzenie dedykowane szeroko pojętej energii odnawialnej (OZE)

RE-energy to największe spotkanie branżowe, które skupia najważniejszych graczy z branży, wszystkie liczące się stowarzyszenia i media. To platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i prezentacji najnowocześniejszych rozwiązania, które doprowadza nas do energii przyszłości.

Targi RE-energy to międzynarodowa platforma OZE. RE-energy to nie tylko produkty i technologie, ale również konferencje, seminaria i fora organizowane we współpracy z najważniejszymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi z Polski i zagranicy. Jak podkreślają organizatorzy:

Targi RE-Energy 2019 - TermoEXPO

Strefa Termoexpo to obowiązkowa pozycja w kalendarzu dla przedstawicieli branży termomodernizacji i szeroko interpretowanego ogrzewnictwa ekologicznego. Są one skierowane do wszystkich, którym zależy na podniesieniu efektywności energetycznej budynków a tym samym na ograniczeniu zużycia ciepła do minimum. To wydarzenie bez wątpienia będzie platformą wymiany wiedzy teoretycznej i praktycznej w temacie budownictwa pasywnego, energooszczędnego, zeroenergetycznego czy dodatnioenergetycznego.

Wśród wystawców znajdą się czołowi producenci ekologicznych systemów ogrzewania, producenci i dystrybutorzy pomp ciepła, pieców zasilanych biomasą, biogazem czy ekogroszkiem. W czasie wydarzenia nie zabraknie przedstawicieli najnowszych trendów w zakresie izolacji budynków, energooszczędnej stolarki budowlanej, innowacyjnych rozwiązań konstrukcji dachowych,a także przedstawicieli branży fotowoltaicznej. Swoje pięć minut będą miały technologie powiązane z termomodernizacją, termoizolacją i rekuperacją. Będziemy chcieli zaprezentować jak wykorzystać odnawialne źródła energii, zarówno w przypadku budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego i jednorodzinnego.