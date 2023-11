Inwestycje i remonty w Warszawie. Co udało się zrealizować w 2023 roku? Co złapało opóźnienie? Podsumowanie roku

Inwestycje i remonty w Warszawie 2023

Poruszaliśmy w ostatnich miesiącach wielokrotnie tematy związane z największymi inwestycjami w stolicy. Dokończenie budowy drugiej linii metra, przebudowa dworca Warszawa Zachodnia, budowa tramwaju na Wilanów, tramwaj na Kasprzaka, zmiany na Marszałkowskiej czy przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Pod koniec zeszłego roku stworzyliśmy zapowiedź tego, co może się wydarzyć w ciągu 12 miesięcy 2023 roku. Znajdziecie ją tutaj. Wiele inwestycji rozłożonych jest bowiem na lata i w 2023 roku miały osiągnąć pewien etap.

Końcówka listopada to moment w którym można już spokojnie podsumowywać, to co udało się zrobić. Niestety analizując postęp inwestycji, zapowiadane terminy i to czego spodziewaliśmy się rok temu - raczej więcej widać minusów niż plusów. Nie chcąc jednak generalizować, na liście mamy zarówno pozytywne jak i negatywne rozstrzygnięcia. Do przejrzenia wszystkich propozycji zapraszamy w galerii poniżej.