Jest skarga Prokuratora Generalnego ws. naruszenia prawa własności mieszkańców kamienicy na Mokotowie

Prokurator Łapczyński wyjaśnił, że do Sądu Najwyższego została skierowana skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 czerwca 2019 r. Na jego podstawie oddano osobom trzecim w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomość przy ul. Kazimierzowskiej 72 w Warszawie. Stało się to w sytuacji, gdy użytkowanie wieczyste może być ustanowione jedynie w odniesieniu do nieruchomości gruntowej stanowiącej wyłączną własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

"Orzekając, sąd pominął, iż co do części wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 72, przysługiwało prawo własności innym osobom. Współwłaścicielami byli Miasto Stołeczne Warszawa oraz właściciele wyodrębnionych lokali, co wykluczało ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz powodów" - przekazał.

W kwestionowanym przez Prokuratora Generalnego wyroku z 2019 r. sąd okręgowy uwzględnił pozew trzech osób, które wniosły o stwierdzenie, że pozwany – czyli Miasto Stołeczne Warszawa – ma obowiązek zawrzeć z nimi umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz umowę sprzedaży swojego udziału w nieruchomości leżącej przy ul. Kazimierzowskiej 72.