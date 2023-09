Kierowcy-bohaterowie w Warszawie. Bez wahania ratowali życie i zdrowie potrzebującym. Teraz zostali nagrodzeni

Nagrodzono też Wojciecha Rogowskiego z Tramwajów Warszawskich. Zauważył on mężczyznę, który wyszarpał pasażerce torebkę i wybiegł z tramwaju. Motorniczy opuścił kabinę i pobiegł za napastnikiem. Złodziej, widząc reakcję motorniczego, odrzucił torebkę. Motorniczy zwrócił ją kobiecie. Innym razem Pan Wojciech pomógł pasażerowi, który poruszając się z użyciem ortezy, przewrócił się i uległ wypadkowi. Pomimo wielu świadków zdarzenia, pomógł jedynie motorniczy.

Mogło by się wydawać, że komunikacja miejska to tylko to, czym się cały czas chwalimy, czyli nowe linie, stacje i tabor. A tak naprawdę stołeczny transport publiczny to przede wszystkim ludzie pracujący w stołecznych spółkach komunikacyjnych – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski. – To właśnie dzięki waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi warszawska komunikacja tak dobrze funkcjonuje. Zdarzają się jednak przypadki szczególne, kiedy ratujecie życie i zdrowie ludzkie oraz pomagacie pasażerom w krytycznych sytuacjach. Dziękuję za waszą empatię i poświęcenie – dodał.