Koronawirus. Hotel Marriott w Warszawie będzie bazą noclegową dla pracowników służby zdrowia

Marriott hotelem dla medyków

Hotel Marriott w Warszawie będzie bazą noclegową dla medyków walczących z koronawirusem. Dziś (14.04.2020) podpisano pierwszą umowę pomiędzy Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie oraz hotelem Marriott.

- Bezpieczeństwo personelu medycznego i pracowników szpitali, którzy stają do codziennej, heroicznej walki z koronawirusem jest teraz kluczowe – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. I dodaje: To ważne, by pracownicy służby zdrowia mogli zregenerować się po wyczerpującej pracy, nie doświadczając stresu i lęku, że narażają swoich bliskich.

Przypomnijmy, że to już drugi hotel w Warszawie, który udostępnił im swoje pokoje. Pod koniec marca Courtyard by Marriott Warsaw Airport udostępnia dla kadry medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w pełni wyposażone pokoje z łazienkami.