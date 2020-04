Koronawirus. Kiedy rząd zniesie pierwsze zakazy? Zacznie się od limitu klientów w sklepach

Jako pierwsze mają się zmienić ograniczenia dotyczące limitu klientów w sklepach. Jak podaje RMF FM powołując się na nieoficjalne informacje z kręgów rządowych, nowy przepis wprowadzi limity uzależnione od powierzchni sklepu, a nie liczby kas. Równocześnie rząd zniesie zakaz działalności salonów fryzjerskich - ich właściciele będą jednak musieli zapewnić minimum dwa metry odstępu między klientami.

W drugiej kolejności otwarte mają zostać sklepy odzieżowe w galeriach handlowych. Ale - tak jak do sklepów spożywczych i marketów - będzie można w nich wejść tylko w maseczkach i rękawiczkach.

- Od początku staramy się w sposób elastyczny podejmować decyzje w zależności od tego, jak choroba rozwija się w Polsce. Chcielibyśmy, aby część ograniczeń po świętach była zdejmowana. Wiąże się to z powrotem funkcjonowania gospodarki - powiedział dziś na antenie TVN24 szef Kancelarii Premiera Michał Dworzyk. - Co do tego kiedy to nastąpi, jakie będą te zmiany, decyzję będziemy podejmować po świętach – zaznaczył.