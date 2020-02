Koronawirus w Warszawie? Do szpitala na Banacha trafiła dziewczynka z Chin z objawami wirusa nCoV

Nowy most w Warszawie we wrześniu. Wygląda niesamowicie

Według - niepotwierdzonych na razie - ustaleń serwisu Polskatimes.pl, dziewczynka z Chin trafiła do szpitala pediatrycznego przy ul. Banacha w piątek. Przetransportowano ją tam w specjalnym skafandrze ochronnym. Później została ona przewieziona właśnie do szpitala na ul. Wolskiej.

- Nie będę komentować tej sprawy, bo potem przez pół nocy będą do mnie dzwonili dziennikarze - dodał lekarz.

- Po co panu taka informacja? - usłyszeliśmy od lekarza dyżurującego na oddziale zakaźnym pediatrycznym.

Zadzwoniliśmy do szpitala przy ul. Wolskiej w Warszawie i poprosiliśmy o potwierdzenie tego doniesienia.

- Pojawiły się niejednoznaczne objawy wskazujące na koronawirusa. Dziecko zostało odizolowane. Wykonano wszystkie badania. Parametry nie wskazywały jednoznacznie, czy chodzi o koronawirusa. Na wszelki wypadek przewieziono dziecko do szpitala zakaźnego przy Wolskiej - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl Sławomir Zieliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- To dziecko jest pod obserwacją. Próbki zostały pobrane. Czekamy na wyniki badań - poinformował podczas konferencji prasowej wiceminister Waldemar Kraska.

30 Polaków wróciło z Chin

W niedzielę trzydziestu Polaków zostało ewakuowanych z Wuhan w Chinach. Zostali przetransportowani do Francji, skąd dwa samoloty wojskowe przewiozły ich do Wrocławia. Wszyscy zostali poddani kwarantannie, od każdego pobrano też próbki do badań.

W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał, że w żadnej z próbek nie wykryto obecności wirusa. Cała grupa ma jednak w dalszym ciągu pozostać w szpitalu, gdzie za kilka dni zostanie poddana kolejnym testom, które w stu procentach potwierdzą, że nikt nie jest nosicielem koronawirusa.