Koronawirus, Warszawa. Zamknięte Łazienki Królewskie, Królikarnia i place zabaw. W lasach nadal tłumy mieszkańców

W Warszawie pojawiają się kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Od weekendu nieczynne są Królikarnia oraz Łazienki Królewskie. Wcześniej dzielnice postanowiły zamknąć place zabaw. Decyzje zostały podjęte, żeby m.in. nie zachęcać mieszkańców do wychodzenia z domu. Niestety mimo apeli i próśb w lasach miejskich przebywają tłumy warszawiaków. Szczegóły w artykule poniżej.

Szkoły są zamknięte, uczelnie nie prowadzą zajęć, restauracje i bary są nieczynne, a wydarzenia kulturalne (i nie tylko) odwołane. Co więcej, panuje ogólnopolska akcja #zostanwdomu. Wszystko po to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się Covid-19. Choć powinniśmy wychodzić tylko wtedy, kiedy jest to konieczne to i tak jest mnóstwo osób, które nie stosują się do tych zaleceń. W związku z tym, w mieście pojawiają się kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.

Zamknięte Łazienki Królewskie i Królikarnia W piątek, 20 marca zamknięte zostały Łazienki Królewskie, czyli najpopularniejszy wśród warszawiaków oraz turystów stołeczny park. Na razie nie wiadomo na jak długo. "To dla nas trudna decyzja, której długo staraliśmy się uniknąć, ale obecnie nie mamy już innego wyjścia. Gdy na szali jest zdrowie pracowników oraz całego społeczeństwa, musimy wszyscy uznać tą wyższą konieczność wyrzeczenia się małych przyjemności w imię wspólnego dobra" - czytamy w komunikacie Łazienek Królewskich.

Podobnie sytuacja wygląda w Królikarni. Od soboty, 21 marca park w Królikarni jest nieczynny dla odwiedzających. Na bramie przywieszono kartkę z informacją, że "w trosce o zdrowie mieszkańców Warszawy pałac oraz Park Rzeźby w Królikarni pozostaną zamknięte do odwołania".

Dzielnice zamykają place zabaw W zeszłym tygodniu pisaliśmy także, że niektóre dzielnice podjęły decyzję o zamknięciu placów zabaw. Było to dla nich jedyne rozwiązanie, ponieważ ładna pogoda za oknem zachęcała rodziców z dziećmi do spędzania tam czasu. Na miejscu okazywało się, ze taki pomysł miało wiele innych rodzin. Tym samym na placu zabaw bawiło się dużo osób, co powodowało duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- W związku z zagrożeniem epidemicznym i w trosce o Wasze zdrowie zamykamy place zabaw. Piękna pogoda kusi, ale gromadzenie się w miejscach publicznych niesie poważne ryzyko zakażenia się koronawirusem - wyjaśniał Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola.

Decyzję o zamknięciu placu zabaw administrowanych przez dzielnicę podjęli także m.in. Mokotów, Żoliborz, Praga Południe, Ursynów, Białołęka czy Wawer. Na Targówku - jak przyznał nam Rafał Lasota, rzecznik prasowy dzielnicy - place zabaw są otwarte, ponieważ nie są ogrodzone, dlatego nie ma możliwości ich zamknięcia. Więcej na ten temat: Dzielnice zamykają place zabaw. Mieszkańcy nie dostosowali się do wcześniejszych próśb. "Piękna pogoda kusi"

W lasach tłumy mieszkańców Specjaliści potwierdzają, że krótki spacer jest bezpieczny, ale musi odbywać się w miejscu, w którym nie ma innych mieszkańców. Nie wszyscy stosują się do apeli. Można to zaobserwować w lasach miejskich. Szczególnie w weekendy przebywają tam tłumy warszawiaków. Zdarza się, że nawet nie ma gdzie zaparkować, bo na poboczach stoi wiele samochodów. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie.

- W ostatnim czasie odnotowaliśmy zwiększoną liczbę mieszkańców w #LasyMiejskie. Przypominamy! Na czas zagrożenia #koronawirus najlepiej #zostańwdomu, a jeśli zdecydowałeś się na spacer zachowaj odstęp, nie stwarzaj zbędnego tłoku, a po powrocie do domu dokładnie umyj ręce - informuje miasto.

Niewykluczone, że zamknięcie lasów jest jedynym rozwiązaniem, które ustrzeże nas przez tłumami. Skończyłoby się grillowanie, palenie ognisk czy grupowe spotkania. Czy Warszawa pójdzie w ślady np. Małopolski i zamknie leśne trakty? Jak ustaliło Radio Kolor, na razie nie ma planów zamykania lasów w Warszawie.

- Lasy przecież nie są ogrodzone. Trudno sobie wyobrazić na każdym wejściu do lasy patrol straży miejskiej, który będzie wlepiał mandaty osobom, które chcą tam wejść - tłumaczyła w rozmowie z Radiem Kolor Andżelika Gackowska ze stołecznych Lasów Miejskich.

Koronawirus na Mazowszu Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych zarażeniach koronawirusem w naszym kraju. Województwo mazowieckie jak na razie ma najwięcej potwierdzonych przypadków. Na tę chwilę (stan na 23.03, godz. 13) na Mazowszu jest 147 osób z pozytywnym wynikiem (łącznie w Polsce 684). W niedzielę, 22 marca zmarł z powodu koronawirusa pierwszy pacjent w województwie mazowieckim. To 43-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Radomiu.