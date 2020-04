Koronawirus. "Zaczynam się bać chodzić do pracy". Kierowca autobusu przerażony zachowaniem pasażerów

- Starajmy się siebie szanować i współpracować ze sobą. Nasza praca w tej chwili to już nie sama praca, to już służba, bardzo ciężka służba - apeluje kierowca warszawskiego autobusu.

Koronawirus a komunikacja miejska

Kierowca warszawskiego autobusu miejskiego opowiedział, jak wygląda jego codzienność w pracy. Na swoim facebookowym profilu opisał jedną z sytuacji, która miała miejsce kilka dni temu. - Linia 190 kierunek os. Górczewska, godzina około 6:20-6:40, pasażerów z każdym przystankiem coraz więcej i więcej. Na przystanku Dw. Wileński już widzę, że jest zdecydowanie za dużo. Biorę mikrofon i proszę o opuszczenie części ludzi z pokładu. Wychodzi może jedna, dwie osoby. Ponawiam komunikat, tym razem zero odzewu. Więc według zaleceń ruszam i zgłaszam na Centrale Ruchu przeludnienie pojazdu. Pan przyjął zgłoszenie. Na tym się kończą moje obowiązki - opisuje kierowca. I jak dodaje, apele, prośby, informacje na szybach czy przystankach nie powstrzymują warszawiaków przed wsiadaniem do "zapełnionego" autobusu. - Szkoda, bo z każdym dniem zarażonych jest coraz więcej, a my nie pomagamy swoim zachowaniem. Szczerze powiem, że zaczynam się bać chodzić do pracy- pisze kierowca.