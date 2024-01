Ksiądz Łukasz R. oskarżony o wykorzystywanie seksualne swojego ucznia skazany na sześć lat więzienia. W podwarszawskim sądzie zapadł wyrok

Postępowanie zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko kapłanowi Łukaszowi R. Duchowny został oskarżony o wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 roku życia oraz nadużycia zaufania, którym obdarzył duchownego małoletni, obietnicy korzyści zarówno majątkowej, jak i osobistej, utrwalania treści pornograficznych, prezentowania takich treści małoletniemu, posiadania treści zawierających wytworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, rozpijania małoletnich oraz groźby karalne. Zarzucanych przestępstw kapłan wikariusz dopuścił się w okresie od grudnia 2011r. do stycznia 2016r. - czytamy w komunikacie przekazanych przez ostrołęcką prokuraturę.

Młody chłopiec nie był jedyną ofiarą księdza

Okoliczności ustalone w śledztwie związane z popełnieniem m. in. przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego, w całości zostały potwierdzone przed Sądem Rejonowym w Wyszkowie, który procedował w sprawie Łukasza R.

Ustalono, że w okresie od grudnia 2011r. do stycznia 2016r. kapłan, który był katechetą chłopca, wykorzystywał go seksualnie. Do pierwszych zdarzeń pedofilskich doszło w grudniu 2011r. w budynku plebanii. Pokrzywdzony miał wówczas mniej już 15 lat. Kolejne zachowania seksualne wobec chłopca trwały kilka lat.

Podczas spotkań na plebanii duchowny częstował małoletniego alkoholem oraz prezentował mu homoseksualne treści pornograficzne. Nadto utrwalał treści pornograficzne z udziałem dziecka.