Linia kolejowa Warszawa - Radom opóźniona. Remont za ponad 600 mln zł. Pojedziemy 160 km/h na nowe lotnisko?

- Spółka PKP PLK przygotowuje się do opracowania studium wykonalności, czyli dokumentacji przedprojektowej, dla zadania polegającego dobudowaniu dwóch torów na odcinku od Warszawy do Piaseczna. Zgodnie z założeniami „Masterplanu dla Warszawy” ogłoszonego przez PLK, wszystkie linie wylotowe z aglomeracji mają mieć po 4 tory – 2 dla ruchu aglomeracyjnego i 2 dla ruchu dalekobieżnego. Dzięki temu polepszone zostaną warunki podróżowania, zwiększy się przepustowość linii. Studium wykonalności w pierwszej kolejności ma odpowiedzieć na pytanie, jaki wariant byłby najkorzystniejszy dla zrealizowania takiego zadania. Warto podkreślić, że projekt jest kolejnym etapem przeprowadzonej modernizacji. Co do zasady dodatkowe tory mają zostać dobudowane obok istniejących, tak aby ograniczyć do zmiany w komunikacji podczas robót i minimalizować ingerencje w istniejącą infrastrukturę – mówi Karol Jakubowski.