Maciej Damięcki nie żyje. Jego córka właśnie przekazała tragiczne wieści

- U mnie wskaźnik badania krwi PSA wyszedł poza normę. Było skierowanie do urologa, była zrobiona biopsja, było stwierdzenie nowotworu, były naświetlania 5 tygodni. I teraz co roku badam sobie PSA. I na szczęście wszystko jest już dobrze. To był bardzo malusieńki guz, ale dzięki tym badaniom został wykryty tak wcześnie - mówił “Super Expressowi” Maciej Damięcki po wygranej walce z drugim nowotworem, apelując przy tym do mężczyzn, by ci wykonywali regularne badania.