Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ciężarówka Coca-Coli to jedna z najbardziej wyczekiwanych zimowych atrakcji. Kultowy pojazd od prawie trzech dekad wyrusza w podróż do wybranych miast w Polsce, by nieść świątecznego ducha. W tym roku odwiedzi pięć miast, w tym Warszawę. Szczegóły w artykule poniżej.

Mieszkanie z widokiem na Pałac Kultury za 14,6 tys. za metr. Miasto sprzedaje trzy lokale w prestiżowych kamienicach w Śródmieściu. Każde z nich za promocyjną cenę. Jak słyszymy, takich mieszkań nie da się spożytkować w zasobie komunalnym. Są za duże. Ale czy trzeba było sprzedawać?

Imprezy w Warszawie 17, 18, 19 listopada. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 17 do 19 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.