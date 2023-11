Warszawscy taksówkarze chcą wyższych opłat za przejazdy. Niektóre stawki nie zmieniły się od 22 lat. "Egzystujemy na granicy opłacalności"

W środę 15 listopada o godzinie 12:30 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie ul. Pankiewicza 4 rozpocznie się pierwsza rozprawa dotycząca regulacji stawki maksymalnej za przejazd taksówką na terenie stolicy. NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa poinformował w mediach społecznościowych, że to dla stołecznych kierowców taksówek to "bardzo ważna data".

W ciągu ostatnich lat uprawnione organizacje zawodowe reprezentujące przedsiębiorców - warszawskich taksówkarzy wielokrotnie zwracały się do Urzędu Miasta St. Warszawy i Rady Miasta St. Warszawy o podjęcie stosownych działań zmierzających do podjęcia uchwały która ustali i urealni wysokość ceny urzędowej (maksymalnej) za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy - czytamy we wpisie NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa na Facebooku.