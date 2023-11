Parkingi P+R Warszawa. Koniec darmowego ładowania samochodów elektrycznych. Radni zmieniają regulamin

Kolejna wnioskowana zmiana polega na rezygnacji z zakazu przebywania na terenie parkingu osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po pozostawieniu pojazdu lub dojściem do niego celem opuszczenia parkingu. Powyższe podyktowane jest zamiarem rozszerzenia funkcji, jaką miałyby spełniać parkingi. Zamysłem jest zatem wprowadzenie również dodatkowych udogodnień dla użytkowników, poprzez zainstalowanie na obiektach automatów usługowych, np. paczkomatów, co zwiększy potencjał zagospodarowania obiektów, a także stworzy możliwość odpłatnej dzierżawy terenu, co z kolei może przynieść dodatkowe dochody dla Warszawy - czytamy w uzasadnieniu.