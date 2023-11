Towarowa 22. Ruszyła budowa. Powstanie "budynek-miasto" i park zbudowany z gruzów kamienic

Pierwszy biurowiec przy ul. Towarowej 22 powstanie w 2025 roku. Deweloper właśnie poinformował o planach. Wraz z nim gotowa ma być część parku, a także nietypowy pawilon, który ma być "miejską szklarnią. Co ciekawe, w parku zostaną wykorzystane gruzy hal przemysłowych z lat 50. To powtórne wykorzystanie gruzów, bowiem hale zbudowano z ruin kamienic zniszczonych w czasie wojny.

Po latach zapowiedzi i zmianie pomysłu na cały projekt, Towarowa 22 wreszcie zaczyna „rosnąć”. Na potężnej (6,5 hektara) działce przy ul. Pańskiej vis a vis wieżowca Prosta Office Centre rozpoczęto prace. Stanie tam Office House – budynek wbrew nazwie nie tylko biurowy, ale także usługowy. Pierwszy z kilkunastu, które mają powstać w tym miejscu. Co ciekawe, budynek osiągnął już poziom zero. Teraz będzie „rósł” o piętro co dziesięć dni. Finalnie Office House będzie miał 10 kondygnacji i 42 metrów wysokości. W sumie znajdzie się tam około 31 tys. mkw. powierzchni biurowiec i usługowej. Na dole przewidziano też punkty gastronomiczne. Wszystkie prace budowlane mają potrwać do połowy 2025 roku.

Co zobaczymy na początku?

W marcu pisaliśmy, że nowy pomysł na Towarową to cztery „ołówkowce” oraz park wkradający się do poprzemysłowych hal. Architekci zapewniali, że zielone przestrzenie powstaną jako jedne z pierwszych. Faktycznie, dziś ogłoszono, że pierwszy etap parku ma być gotowy wraz z oddaniem do użytku biurowca.

Ażurowy pawilon z zielenią

Najciekawszym punktem projektu będzie ażurowy pawilon „przyklejony” do budynku biurowego. Na wizualizacjach widać, że będzie to lekka, częściowo otwarta konstrukcja. Jak słyszę, nie będzie to budynek, a struktura będąca nawiązaniem do hali drukarni, którą ze względu na zły stan trzeba było rozebrać. Jak będzie wyglądać mini-miasteczko na Woli? mat. pras. Obiekt będzie miał ten sam układ słupów i wysokość co dawna hala. W całości zostanie porośnięty zielenią i będzie elementem parku. Wewnątrz znajdzie się miejska szklarka, w której - nawet zimą - będą rosły rośliny. Pawilon ma być przedłużeniem strefy gastronomicznej, która znajdzie się w parterach budynku usługowo-biurowego.

Tuż obok stanie najbardziej charakterystyczny punkt tego etapu Towarowej, czyli ażurowy "komin". Tak naprawdę to przyglądające do budynku loggie, które mają służyć pracownikom biurowym. Porównanie do komina nie jest przypadkowe, ponieważ jest to nawiązanie do przemysłowego charakteru tego miejsca.

Towarowa 22. Najważniejsze terminy

W dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny