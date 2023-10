Mandaty za parkowanie w Warszawie. Ten samochód "zarobił" dla miasta 41 milionów złotych

E-kontrole parkingowe w Warszawie. Auta 10 razy skuteczniejsze od pieszych patroli

Pierwsze samochody e-kontroli pojawiły się na ulicach Warszawy w styczniu 2020 roku. Był to ogromny krok w kierunku zrewolucjonizowania systemu kontroli strefy płatnego parkowania w stolicy. Dzisiaj flota składająca się z dziewięciu pojazdów e-kontroli jest już 10 razy skuteczniejsza, niż znane sprzed lat piesze patrole kontrolerów ZDM.

E-kontrole w liczbach

Od momentu wprowadzenia e-kontroli do października 2023 roku jeden z pierwszych samochodów e-kontroli przemierzył 100 tysięcy kilometrów i zeskanował aż 2 457 500 tablic rejestracyjnych, w tym 1 966 031 podwójnie zeskanowanych. Na podstawie tych danych wystawiono aż 193 762 dokumenty opłaty dodatkowej. To oznacza, że jedynie nieco mniej niż 10 procent kierowców nie opłaciło postoju w Warszawie. Przy użyciu tradycyjnych patroli pieszych, osiągnięcie takich wyników wymagałoby 10 razy więcej czasu - a dokładniej mówiąc, około 30 lat !

Wpływy do budżetu miasta

Zapytaliśmy stołeczny Zarząd Dróg Miejskich o wpływy do budżetu miasta z tytułu wystawionych kar. Tylko w ubiegłym roku Warszawa zarobiła w ten sposób kilkadziesiąt milionów złotych. - W zeszłym roku wystawiliśmy ok. 360 tys. kar za brak opłaty parkingowej. Przychód miasta z kar za zeszły rok to niecałe 41 mln zł - przekazał nam Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM-u. Z kolei pierwsze auto e-kontroli, jakie pojawiło się na ulicach miasta 3 lata temu, mogło przez ten czas zarobić nawet połowę wspomnianej kwoty. - Można szacować że w przypadku tego konkretnego auta 193 762 wezwania opłaty dodatkowej przełożyły się na 15-20 mln zł. - wyjaśnia Dybalski.