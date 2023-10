Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna podsumowuje sezon letni. Znamy wyniki prestiżowego konkursu

- Wręczyliśmy certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych z terenu województwa mazowieckiego. Z punktu widzenia Mazowsza bardzo się cieszę, że wpłynęło już do nas 39 wniosków produktów turystycznych – powiedziała nam Izabela Stelmańska, Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Produkt turystyczny to jest podstawą budowania w ogóle oferty turystycznej. Bardzo cieszy mnie to, że ta ilość produktów, które wpłynęły w tym roku, pokazuje, że ta turystyka coraz więcej znaczy dla rozwoju Mazowsza i staje się znowu takim istotnym elementem – dodała.