Metro na Bemowo. Budowa ruszy w czerwcu, duże zmiany na Górczewskiej. Będzie wąsko i zielono

Trwa walka z czasem warszawskich urzędników, którzy robią co mogą, żeby budowa finałowego odcinka drugiej linii metra rozpoczęła się jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku. Optymistyczne plany zakładały, że pierwsza łopata w tej części inwestycji zostanie wbita wczesną wiosną. Ostatecznie może się to odbyć pod koniec czerwca, ale będzie to termin, który da miastu gwarancję, że inwestycja zostanie ukończona bez opóźnień.

Odcinek Górczewskiej pomiędzy Lazurową a centrum handlowym Wola Park jest od kilku miesięcy permanentnie zakorkowany. Przejechanie 2 kilometrów zajmuje średnio ok. 20 minut, a w szczytowych momentach czas przejazdu wydłuża się dwukrotnie. Co ciekawe, wiele osób pomimo fatalnego dojazdu do Wola Parku, nie rezygnuje z dojazdu samochodem do centrum handlowego. Korki przez to tworzą się także regularnie na ul. Konarskiego i Bolkowskiej. Od marca ruch samochodowy w tym miejscu może być jeszcze trudniejszy, ale może to z kolei skłonić część kierowców do wybrania alternatywnej drogi.