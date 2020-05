Metro na Bemowo. Latem ruszy drążenie tuneli. Pociągi przejadą tu na początku 2022 roku

W czwartek na Bemowie, w miejscu gdzie budowana jest stacja metra C04 Powstańców Śląskich wmurowano kamień węgielny. To symboliczny etap budowy, która de facto trwa tam już od ponad roku. - Prace przy budowie metra na Bemowie idą pełną parą. Zgodnie z naszymi obietnicami już niedługo mieszkańcy zyskają kolejną komfortową i bezpieczną możliwość podróżowania po Warszawie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tarcze TBM, które będą drążyć tunele metra wystartują latem. Pierwsza w lipcu, a druga miesiąc później. - Do końca roku planujemy wydrążenie obu tuneli - mówi Krzysztof Piasecki kierownik kontraktu z firmy Gulermak. - W przyszłym roku wykonywane będą prace w zakresie wyposażenia, prace instalacyjne. Myślę, że na początku 2022 roku będziemy mogli cieszyć się z otwarcia kolejnego odcinka metra - dodaje.

Docelowo, ze stacji Powstańców Śląskich, do centrum będziemy jechać ok. 14 minut. Koszt budowy tego odcinka metra to 959 mln zł. Wykonawcami są firmy Gulermak i Astaldi. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć się w listopadzie 2021 roku. Później przeprowadzone zostaną odbiory.